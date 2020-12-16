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Toz esrarı koltuğa zulalayan 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.12.2020 14:55 | Son Güncelleme

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kilo 316 gram toz esrarı otomobilin yolcu koltuğuna zulalayan 2 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Toz esrarı koltuğa zulalayan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kilo 316 gram toz esrarı otomobilin yolcu koltuğuna zulalayan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Jandarmanın yaptığı çalışmada, H.Y (28) ve M.K’nın (33) uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının bilgisinin alınması üzerine operasyon planlandı. Bunun üzerine şüphelilerin kullandıkları araç takip edilerek durduruldu. Uyuşturucu arama köpeği ‘Kadeh’ tarafından araç araması esnasında yolcu olarak bulunan M.K.’nın oturduğu koltukta zulalanmış vaziyette 1 kilo 316 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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