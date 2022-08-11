Tozluyaka dizisinin Hazal'ı meğer o dizide de oynamış! Çağla Şimşek'in seneler önceki halini gören tanıyamadı

Daha önce Elkızı ve Kardeşlerim gibi dizilerde rol alan Çağla Şimşek, şimdilerde Tozlu Yaka dizisinde Hazal karakterine hayat veriyor. Aslen Samsun'lu bir anne ile Gümüşhane'li babanın çocuğu olan isim, seneler önce çok izlenen bir yapımda daha rol almıştı.

TOZLUYAKA'NIN HAZAL'I MEĞER O DİZİDE DE ROL ALMIŞ!

Osman Yağmurdereli tarafından keşfedilen Çağla Şimşek, Tozluyaka isimli gençlik dizisiyle ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Gözleri ve güzelliğiyle dikkat çeken ismin 2002'li doğumlu olduğu ve 20 yaşında olduğu olduğu biliniyor.

Ünlü ismin seneler önce çok izlenen bir başka yapımda da rol aldığı ortaya çıktı.

Şimşek, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Elveda Derken dizisinde Naz karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştı.

KÜÇÜK GELİN'İN ZEHRA'SIYDI!

Genç oyuncu, Küçük Gelin dizisinin Zehra karakterini canlandırmaktaydı.

İşte Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek'in seneler önceki halleri...



