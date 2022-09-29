YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. TPAO'nun sağlık merkezi vatandaşların hizmetine açıldı

TPAO'nun sağlık merkezi vatandaşların hizmetine açıldı

29.09.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TPAO'nun sağlık merkezi vatandaşların hizmetine açıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası personeli için kurduğu sağlık merkezini vatandaşların hizmetine açtı.

TPAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filyos'ta Sakarya Gaz Sahası merkezinin oluşturulması sonrasında burada bir sağlık merkezi yapılması kararı alındı.

Kurulan sağlık merkezinde, acil hekimi, hemşire, ebe, paramedik, anestezi teknisyeni ve acil tıp teknisyeninden oluşan 60 kişilik alanında uzman sağlık personeli görev yapıyor.

Sağlık merkezinde ayrıca 3 kırmızı şeritli acil yardım ambulansı, bir mavi şeritli hasta nakil ambulansı, 2 adet 4x4 acil müdahale aracı, 5 yatak kapasiteli acil müdahale odası hazır hale getirildi.

Merkez, 7 gün 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti sunuyor. İstanbul'da bulunan operasyon yönetim merkezindeki coğrafi konumlama sistemi ve kameralarla merkezdeki ambulanslar anlık olarak takip ediliyor ve yönlendirmeler ihtiyaca göre sağlanıyor.

İstanbul ve Ankara'ya da hasta nakilleri yapılabilen merkezde kullanılan özel "CRM" yazılımıyla tüm hastaların kayıtları dijital ortamda yüksek güvenlikli sunucularda tutulurken, proje kapsamında operasyonel olarak alanında uzman hekimler ile hem bölgedeki vatandaşların memnuniyeti hem de bilinçlendirilmesi amacıyla düzenli olarak konferanslar düzenleniyor.

Merkez, bölgedeki vatandaşlara hizmet vermenin yanı sıra "Türkiye tarihinin en büyük projesi" olan Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde yer alan paydaşların 7/24 Filyos Limanı'nda bulunan çalışanlarına kesintisiz acil sağlık hizmeti sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, merkezden bölge halkının da yararlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Filyosluların Sakarya Gaz Sahası ekibini misafir ettiğini belirten Bilgin, "Çevre köylere sağlık konusunda destek olabiliyorsak ne mutlu bizlere" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandıSakarya ve Zonguldak'ta yaya geçitleri "yayalara öncelik" için kırmızıya boyandı
Ter-Petrosyan: "Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız"Ter-Petrosyan: "Bizi ağır, sancılı kararlar bekliyor, Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız"
Kahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendiKahramanmaraş'ta 4 kardeşin yangından kurtarılması itfaiye kamerasınca görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Sakarya Gaz Sahası sağlık merkezi

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
12:48
İkindi
16:07
Akşam
18:47
Yatsı
20:06
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.