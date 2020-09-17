YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. TR72 Bölgesinde barınma ve gıda maaşı eritti

TR72 Bölgesinde barınma ve gıda maaşı eritti

SİVAS HABERLERİ  | 17.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

TR72 Bölgesinde barınma ve gıda maaşı eritti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı. “Hanehalkı Bütçe Araştırması”nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan TR72 Bölgesinde en yüksek harcama kalemini yüzde 23,6 ile konut ve kira oluşturdu. Vatandaşlar barınma ihtiyacının ardından en fazla bütçeyi yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı.
En az harcama eğitime ayrıldı
TÜİK´ten elde edilen bilgilere göre TR72 Bölgesinde harcama kalemlerinin yüzde olarak oransal dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Konut ve kira 23,6, gıda ve alkolsüz içecekler 22,8, ulaştırma 19,9, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri 6,7, çeşitli mal ve hizmetler 4, alkollü içecekler, sigara ve tütün 4,5, giyim ve ayakkabı 4,7, lokanta ve oteller 4,6, haberleşme 3,1, eğlence ve kültür 2,6, sağlık 1,8, eğitim hizmetleri 1,7.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:

Sivas Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:44
Sabah
06:08
Öğle
12:31
İkindi
16:00
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Sivas Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

4 Eylül Eczanesi
Merkez
Ersin Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var"
Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sivas’ta Zafer Bayramı
Sivas’ta Zafer Bayramı
Sivas’tan Giresun’a sel nedeniyle araç ve personel gönderildi
Sivas’tan Giresun’a sel nedeniyle araç ve personel gönderildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.