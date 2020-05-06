TR72 bölgesinin zam şampiyonu sarımsak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisini alan TR72 Bölgesinde 2020 Nisan ayında Tüketici Fiyatları Endeksinde bir önceki aya göre yüzde 0,12 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,34 artış ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13,16 artış gerçekleşti.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 Nisan ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 5,92 ile çeşitli mal ve hizmetler olurken bunu yüzde 2,62 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,7 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakim hizmetleri takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 3,74 ile ulaştırma oldu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 Nisan ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 54,37 ile sarımsak, yüzde 35,44 ile kuru soğan ve yüzde 30,29 ile patates olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 50,31 ile patlıcan ve yüzde 40,89 ile salatalık oldu.

