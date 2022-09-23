"TRABİS" firmalara zaman ve maliyet açısından avantaj sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, marka başvurularının TRABİS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) üzerinden yapılacağını belirterek, bu uygulamayla firmaların zaman ve maliyet açısından avantaj elde edeceğini ifade etti.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Akbulut, alan adlarının, markaların internet ortamındaki koruma uzantısı olduğunu belirterek, "Dünya genelinde internet alan adlarıyla ilgili iki tip işlem uygulanıyor. Bunlardan ilki evrak beyanıyla yapılan diğeri de 'ilk giren alır' mantığıyla 'com' uzantısıyla alan adları alınıyor.

Ülke bazında alan adı başvurusu için ya ticari unvan başvurusu ya da marka başvurunuzun olması gerekli. Bu yüzden ülkemizde uzun zamandır 'com.tr' uzantılı marka başvuruları için evrak beyanı zorunluluğu söz konusuydu. Mevcut başvurular TRABİS üzerinden yapılarak evrak süreçleri ortadan kalkacak. İlave olarak geçmiş dönemlerde evrak üzerinden yapılan başvurular da TRABİS'e entegre edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de bir alan adının tahsis edilmesi sonrasında bu alan adı için ".tr" uzantısı alınması için ODTÜ kontrolünde kullanılan Nic.TR sayfasının hizmet verdiğini, 23 Mart 2020'de itibarıyla Nic.TR sayfasının kapanış sürecine girdiğini aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

"Nic.TR sisteminin kapatılması sonrasında '.tr' uzantılı alan adları için yeni bir sistem oluşturulmuştur ve bu sistem TRABİS şeklinde adlandırılmıştır. TRABİS bir kısaltma oluşturmak ile birlikte '.tr Ağ Bilgi Sistemi' anlamına gelmektedir. Bu sistem içerisinde '.tr' uzantılı domainler için ve veri tabanları için yönetim gerçekleştirilirken, sürecin işletilmesi açısından kapsamlı bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem içerisinde whois işlemleri, DNS işlemleri, yenilemeler, anlık tahsis gibi tüm işlemlerin hem güvenli hem de sorunsuz bir şekilde devam ettirilmesi sağlanır."

"Bu uygulama, marka sahipleri firmalara zaman ve maliyet yönünden avantaj sağlayacak." diyen Akbulut sözlerini şöyle tamamladı:

" Ayrıca alan adlarına yönelik işlem hacimlerinde de ciddi artışların gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Firmaların markalarını internet alan adları üzerinden sadece Türkiye'de değil dünyada da koruma altına alması gerekiyor. Bu konuda yaşanan çok fazla uyuşmazlık var, bu tarz mağduriyetlerle karşılaşmamak için alan adı başvuruları son derece kıymetli. Sosyal medya hesaplarının veya ürünlerin de alan adları alınabilir. Alan adları e-ticarette önemli bir yere sahip."

