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Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

ANKARA HABERLERİ  | 20.05.2020 06:23 | Son Güncelleme

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin kentten ayrılmasıyla Libya hükümetine katılma kararı aldı.

Esabia Kabileleri Toplumsal Meclisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kabileler, aralarındaki istişareler neticesinde Libya'nın uluslararası toplum nezdindeki meşru hükümetine katılma kararı aldıklarını duyurdu.

Başkent Trablus'un 45 km güneyindeki Esabia, stratejik Terhune şehri güzergahında yer alması nedeniyle önem taşıyor.

Libya ordusu dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada başkent Trablus’un güneyi ve Terhune kentinde bulunan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere seslenerek, teslim olmaları için çağrıda bulunmuştu.

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