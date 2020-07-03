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Trabzon Arsin OSB’de enerji nakil hattı için ihale açıldı

TRABZON HABERLERİ  | 03.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait Enerji Nakil Hattı yapım işini ihaleye çıkardı.İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nden veya www.tosbol.org.tr internet adresinden temin edilebilirken, ihalenin 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’da ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde yapılacağı duyuruldu.

Trabzon Arsin OSB’de enerji nakil hattı için ihale açıldı

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi alanına ait Enerji Nakil Hattı yapım işini ihaleye çıkardı.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nden veya www.tosbol.org.tr internet adresinden temin edilebilirken, ihalenin 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00’da ve Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde yapılacağı duyuruldu.

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Beşirli Eczanesi
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