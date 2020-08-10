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Trabzon Arsin OSB’de yer altı kablolu enerji nakil hattı ihalesi imzalandı

TRABZON HABERLERİ  | 10.08.2020 10:25 | Son Güncelleme

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığınca Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulan ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile yürütülen TR90/19/CMDP/0003 referans kodlu Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı Projesinde ihale süreci tamamlanarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

Trabzon Arsin OSB’de yer altı kablolu enerji nakil hattı ihalesi imzalandı

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığınca Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulan ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile yürütülen TR90/19/CMDP/0003 referans kodlu Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Enerji Nakil Hattı Projesinde ihale süreci tamamlanarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Sözleşme Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Demir Mühendislik Nurettin Bozali arasında yapıldı.
Konuyla ilgili konuşma yapan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, ihalesi yapılan yer altı kablolu enerji nakil hattı ile Organize Sanayi Bölgesine kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanacağını, böylelikle de OSB’deki işletmelerin daha verimli çalışabileceğini ifade etti. Çelebi, “Yer Altı Kablolu Enerji Nakil Hattı için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin Belediye Başkanı M.Sait Gürsoy ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, yapılacak yeni enerji nakil hattının bölge sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Trabzon Arsin OSB’de yer altı kablolu enerji nakil hattı ihalesi imzalandı

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