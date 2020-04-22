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Trabzon Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan öncesi Türk bayrağı dağıtıyor

TRABZON HABERLERİ  | 22.04.2020 13:22 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bayrak seferberliği başlatıldı. Başkan Zorluoğlu’nun 23 Nisan akşamı saat 21.00’de herkesi balkonlardan İstiklal Marşı’nı okumaya davet etmesi üzerine Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, Trabzon halkının ellerinde bayraklarla İstiklal Marşı okuması için esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dağıttığı bayrakları alan esnaf ve vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kendilerini unutmayan Başkan Zorluoğlu’na teşekkür eden Trabzon halkı, bayram akşamı ellerinde bayrakları ile coşku içerisinde İstiklal Marşı’nı okuyacaklarını söyledi.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün Vakfıkebir, Akçaabat, Yomra, Arsin ve Araklı ilçelerinde konser programları gerçekleştirdi. Bando Takımı konserleri, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Ayrıca ilçelerde sergilenen animasyon gösterileri de özellikle çocukların büyük beğenisini kazandı.

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