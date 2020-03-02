Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen törende konuşan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Öz, İdlib'de şehit olan askerlere rahmet, yaralılara ise şifa dileyerek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hak-İş Sendikası'nın, 2000 yılından bugüne kadar Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü olarak hizmet verdiğini ifade eden Öz, "Kriter olarak aldığımız enflasyon ile mukayese edildiğinde aşağı yukarı enflasyonun iki katı ölçeğinde bir toplu iş sözleşmesinden söz ediyorum. Dolayısıyla gerçekten mutlu bir günümüz." ifadesini kullandı.

Öz, Trabzon'un Anadolu'nun geçmişine tanıklık etmiş önemli bir şehir olduğunu belirterek, kadim bir şehirde yaşamak ve hizmet etmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Trabzon'da olduğu gibi ülkenin diğer şehirlerinde de daha fazla medeniyetin inşası için çaba göstermeleri gerektiğine işaret eden Öz, "Bu şehirde ne söyleseniz, ne icraat yapsanız, ne yatırım yapsanız insanların gözüne gelmiyor, az geliyor. Neden? Çünkü bu şehir sultanları yetiştirmiş bir şehir. Dolayısıyla beklentileri hep yukarıda ve yükseklerde. Öyle olunca da başkanlarımıza ve ekiplerine dolayısıyla da onların ekibinin temel bir parçası olan çalışanlarımıza da çok büyük bir yükümlülük düşüyor." diye konuştu.