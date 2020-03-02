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Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

TRABZON HABERLERİ  | 02.03.2020 20:05 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz: - "Ücret tatmin ediyor mu? İş sözleşmesi sonucu ücret ödenecek mi? İç barışı ve huzuru sağlar mı? konularında bir tereddütümüz olmadığına göre gerçekten harika bir toplu iş sözleşmesi"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen törende konuşan Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Öz, İdlib'de şehit olan askerlere rahmet, yaralılara ise şifa dileyerek, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hak-İş Sendikası'nın, 2000 yılından bugüne kadar Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü olarak hizmet verdiğini ifade eden Öz, "Kriter olarak aldığımız enflasyon ile mukayese edildiğinde aşağı yukarı enflasyonun iki katı ölçeğinde bir toplu iş sözleşmesinden söz ediyorum. Dolayısıyla gerçekten mutlu bir günümüz." ifadesini kullandı.

Öz, Trabzon'un Anadolu'nun geçmişine tanıklık etmiş önemli bir şehir olduğunu belirterek, kadim bir şehirde yaşamak ve hizmet etmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Trabzon'da olduğu gibi ülkenin diğer şehirlerinde de daha fazla medeniyetin inşası için çaba göstermeleri gerektiğine işaret eden Öz, "Bu şehirde ne söyleseniz, ne icraat yapsanız, ne yatırım yapsanız insanların gözüne gelmiyor, az geliyor. Neden? Çünkü bu şehir sultanları yetiştirmiş bir şehir. Dolayısıyla beklentileri hep yukarıda ve yükseklerde. Öyle olunca da başkanlarımıza ve ekiplerine dolayısıyla da onların ekibinin temel bir parçası olan çalışanlarımıza da çok büyük bir yükümlülük düşüyor." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise işçilerin ve çalışanların mutlu olması halinde huzurun ve verimin artacağına inandıklarını söyledi.

İdareci olarak 27 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Çalışanlarınız mutluysa kurumunuz mutlaka çok daha etkili, çok daha hızlı ve verimli hizmetler yapıyor. Ben bunu 11 aylık çalışma dönemimde Trabzon'da yaşadım. Trabzon kar yağışına çok alışkın değil. Geçtiğimiz ay 2 günlük bir kar yağışı dolayısıyla ortaya çıkan bir takım sıkıntıları vatandaşımızı çok mutlu edecek şekilde çözdük. Bunu siz değerli çalışanlarımızla vatandaşlara mağduriyet yaşatmadan, sizlerin gayret ve çabasıyla giderdik. Sayın Cumhurbaşkanımız bu dönemin belediyecilik anlayışını gönül belediyeciliği olarak tarif ediyor. Biz gönül belediyeciliğimizi personellerimizle yapacağız. Sizlerin yüzü gülecek ki şehrin ve Trabzon yüzü gülsün."

Hizmet -İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan da Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan 277 işçiye 2020 yılı için yüzde 24 zam yapıldığını, 2021 ve 2022 yılları için enflasyon oranında artış sağlanacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Öz ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu toplu iş sözleşmesini imzaladı.

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