Trabzon Büyükşehir Belediyesinin "Vefa Grubu" 1582 talebi yerine getirdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların 1582 talebini yerine getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun hizmetlerine 7/24 devam ettiği belirtildi.

İkisi idareci toplam 32 kişinin yer aldığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, ekipler halinde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, ikişer kişiden oluşan 7 ekibin kaymakamlık bünyesinde Vefa Maaş Destek Grubu olarak görev yaptığı, 8 ekibin ise vatandaşlardan gelen gıda, ilaç, hastane, maske gibi talepleri karşıladığı aktarıldı.

Destek grubu üyelerinin, vatandaşların çeşitli konulardaki 1582 talebini yerine getirdiğinin altı çizilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz zor süreçte, gerek hükümetimiz gerekse yerel yönetimler olarak bizler etkin bir mücadele ortaya koyduk. Belirtilen kurallara uyan, sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlarımızın desteği ile de bugün normalleşme adımları atmaya başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah tedbirleri elden bırakmayarak en az hasarla bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda etkin bir mücadele ortaya koyarken, bünyemizde oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubu ekibimiz de gece gündüz demeden vatandaşımıza hizmet veriyor. Ekiplerimiz sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getirmeye devam edecek."

Öte yandan, zabıta ekiplerinin, ilgili bakanlıkların genelgelerine istinaden 327 marketi denetlediği, bunlardan 2'sine idari yaptırım, 63'üne de cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

