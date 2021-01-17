Trabzon Deniz Polisi artık daha güçlü

Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü son teknoloji teçhizat ve alanında uzman personel ile güçlendirildi.

Limanlarda emniyet ve asayişin etkin olarak sağlanması için harekete geçildi. Bu kapsamda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne, 12 metre boyunda ve 3,65 metre eninde karakol botu, jet-ski, iki gemi adamı polis memuru, uzaktan kumandalı can simidi, bot kullanma, suda hayatta kalma ile ilk yardım gibi zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan personelin tahsisi sağlandı.

Termal sistemle gece de gündüz gibi görev icra edilebilecek

Botlara entegre edilecek termal kamera sistemleriyle gece saatlerinde de denetimler aralıksız sürdürülecek. Bunun yanında; boğulma, suda mahsur kalma, sualtında adli delil arama ve devlet erkanının denizden korunması amacıyla Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği, 4 kurbağa adamla faaliyete geçti.

Kurbağa adamlar 42 metreye kadar dalıp delil arayabilecek

Kurbağa adam personelleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen fiziki ve sözlü yeterlilik sınavlarından başarılı olmak suretiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2 ay süreli ağır bir eğitimden geçtiler. Kurbağa adamlar, 42 Metreye kadar dalış gerçekleştirip su altında boğulma, mahsur kalma, delil arama gibi her türlü görevi icra edebilecek kapasiteye ulaştırıldılar.