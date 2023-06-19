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Trabzon Havalimanı’nda turizm sezonu yoğunluğu başladı

19.06.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm destinasyonları bakımından en zengin tarihi ve doğal güzelliklere sahip Trabzon’a Arap ziyaretçilerin yanı sıra farklı ülke vatandaşlarının da ilgisi yoğun olarak sürüyor.

Trabzon Havalimanı’nda turizm sezonu yoğunluğu başladı

Trabzon Havalimanına dış hatlardan günde 12 ülkeden direkt uçak seferleri yapılırken, bu ülkeler arasında ağırlıklı olarak Körfez Ülkeleri yer alıyor. Körfez Ülkelerinin yanı sıra İsrail ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de Trabzon’a direkt uçuşlar yapılırken, Katar Hava Yollarına ait uçak Doha-Trabzon arasında sezonun ilk uçuşunu 16 Haziran günü gerçekleştirmişti.

Körfez Ülkelerinden gelenler özellikle yaylaları tercih ederken Trabzon’a geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı olmak üzere toplam 960 bin kişi ziyaret etmişti. Ziyaretçilerin yaklaşık 470 bini yabancı turistler oluşurken, bu sayının büyük bölümünü Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturdu. Trabzon’a bu yıl başından bu yana geçen sürede yerli ve yabancı olmak üzere 120 bin kişi gelirken, bu rakamın yaklaşık 45 binlik bölümünü Körfez Ülkeleri başta olmak üzere yabancı turistler oluşturdu.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 30 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon’da bu yıl gelecek olan ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla yüzde 30 artış beklediklerini ifade ederek “Şuan Trabzon’a direkt olarak 12 ülkeden uçak seferleri yapılıyor. Son olarak bu ülkelere Katar’da eklendi. İnşallah 2023 sezonu, 2022 sezonuna göre yüzde 30 artış bekliyoruz. Trabzon doğal, kültürel turizmiyle misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacak. Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere İsrail, KKTC’den de direkt uçak seferler düzenleniyor. Bunların yanı sıra İstanbul’dan da aktarmalı uçuşlarla birlikte şehrimize misafirler geliyor” dedi.

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