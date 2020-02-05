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Trabzon-İran arasındaki turizm işbirliği geliştirilecek

TRABZON HABERLERİ  | 05.02.2020 18:17 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İranlı seyahat acentesi sahipleriyle bir araya geldi.Başkan Zorluoğlu ve İranlı turizmciler, Trabzon-İran arasındaki turizmin geliştirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Trabzon-İran arasındaki turizm işbirliği geliştirilecek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İranlı seyahat acentesi sahipleriyle bir araya geldi.
Başkan Zorluoğlu ve İranlı turizmciler, Trabzon-İran arasındaki turizmin geliştirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. “İranlı kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum” diyen Başkan Zorluoğlu, “Van’da valilik yaptığım dönemden İranlı turistlerin kalitesini biliyorum. Bizim yaşam biçimimize çok yakınlar. Çok sakin, beyefendi, kibar, hakikaten çok kıymetli insanlar. İran’a gittiğimde bir yabancı ülkeye gitmiş gibi hissetmedim hiç. Bizler din kardeşiyiz. Gerek İran’dan Trabzon’a, gerek Trabzon’dan Tebriz’e ve diğer şehirlere gidilmesi için iş birliğini ve ilişkilerimizi artırmamız gerekiyor” dedi.
Turizmin gelişmesine büyük önem verdiğini de vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Sadece Körfez ülkelerinden değil İran ve Avrupa’dan da şehrimize turist gelmesini amaçlıyoruz. Trabzon’da 15 sene önce 2 bin yatak varken, şimdi 40 bin yatak var. İranlı turistlerin ne arzu ettikleri de bizler için önem taşıyor. Trabzon’u daha cazip hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha fazla İranlı kardeşimizi ağırlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.
İranlı acente sahipleri adına konuşan Ahmedi Gıhassem ise, gördükleri ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirerek “Trabzon’u çok sevdik. Bizde acente sahipleri olarak aramızdaki ilişkilerin gelişmesini gönülden arzu ediyoruz. Yapacağımız ortak çalışmalarla Trabzon’a daha fazla turist getirmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Trabzon-İran arasındaki turizm işbirliği geliştirilecek

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