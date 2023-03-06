YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Trabzon Köprübaşı Belediyesi Afşin'e 100 ahşap konteyner kuruyor

Trabzon Köprübaşı Belediyesi Afşin'e 100 ahşap konteyner kuruyor

06.03.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Kardeş şehri Trabzon'un Köprübaşı Belediyesince, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Afşin'e 100 ahşap konteyner kuruluyor.

Eski Afşinbey İlkokulu bahçesindeki alana kurulan ahşap konteyner çalışmalarında Trabzon'dan gelen gönüllülerle birlikte Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da görev alıyor.

Aydın, yaptığı açıklamada, deprem felaketini yaşayan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köprübaşı Belediyesi ve halkı olarak depremin ilk gününden itibaren depremzede vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Aydın, "İlk etapta Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımız için ahşap prefabrik ev kurduk. Şimdi de kardeş şehir Kahramanmaraş'ta, Afşin'deyiz. Çalışmalarda görev alan gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımızın katkı ve destekleriyle temin ettiğimiz malzemelerle Afşin'de prefabrik ev kuruyoruz. Koordinatör Valimiz başta olmak üzere kaymakamlarımıza ve Afşin Belediyemize destekleri için teşekkür ediyoruz. Allah bu felaketi kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

Trabzonlulara teşekkür eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, "Köprübaşı Belediyemiz Afşin'de 100 prefabrik konteyner inşa ediyor. Trabzon'dan gelen gönüllü ekibe emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremde ailesini kaybeden acılı babanın 26 gündür aradığı kızının son görüntüsü ortaya çıktıDepremde ailesini kaybeden acılı babanın 26 gündür aradığı kızının son görüntüsü ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Afşin

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 7 Mart Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
12:48
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:53
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.