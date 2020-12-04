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Trabzon merkezli 5 ilde FETÖ şüphesiyle gözaltına alınan 1’i emekli 5 asker mahkemeye çıkarıldı

TRABZON HABERLERİ  | 04.12.2020 13:38 | Son Güncelleme

Trabzon merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri emekli 4’ü muvazzaf 5 asker, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illeriyle eş zamanlı gerçekleştirdiği FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, tamamı halen görevde olan sözleşmeli uzman çavuş Y.E.B., G.Ö., Y.E.A., F.Ö.

Trabzon merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri emekli 4’ü muvazzaf 5 asker, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin İzmir, Hatay, Bitlis ve Mersin illeriyle eş zamanlı gerçekleştirdiği FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, tamamı halen görevde olan sözleşmeli uzman çavuş Y.E.B., G.Ö., Y.E.A., F.Ö. ve uzman çavuşluk rütbesiyle emekli olan N.K. ankesörlü arama yöntemini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındılar.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından Trabzon Adliyesi’ne sevk edildiler. Savcılıktaki ifadelerinde F.Ö. etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanırken, Y.E.B., G.Ö., Y.E.A. ve N.K. adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında, yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine imza atmaları suretiyle adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

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