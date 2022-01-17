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Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

17.01.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon merkezli dolandırıcılık operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı

Trabzon merkezli 7 ilde yürütülen dolandırıcılık operasyonunda, kağıt üzerinde kurdukları şirketlerle sahte çek ve senet düzenleyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Trabzon merkezli Samsun, Bursa, İstanbul, Düzce, Kocaeli ve Kırklareli'de, sahte çek ve pasif hale gelen şirketlere ait çekleri kullanarak, internetten ulaştıkları araç sahiplerini dolandırdıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Dolandırıcıların, internetteki araç satışı ilanlarından ulaştığı araç sahiplerine bir miktar kapora verdikten sonra kalan kısmı için aktif olan ve bir süre sonra iflas vererek pasif hale gelen şirketlere ait çekleri vererek 7 ilde 27 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

Bankaya gittiklerinde çeklerin karşılıksız çıkmasıyla dolandırıldığını anlayan vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleştirilen operasyonda 25 kişi yakalandı.

Şahıslardan 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 10 şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Trabzon

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