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  4. Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

TRABZON HABERLERİ  | 14.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon merkezli olmak üzere Antalya, Kocaeli, Ankara, Aydın ve Balıkesir'de silahlı terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 6 ilde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY şüphelisi 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
10 şüpheli 6 il FETÖ operasyonu Gözaltı Trabzon

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