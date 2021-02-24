Trabzon merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Trabzon merkezli 2 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Trabzon'un Sürmene, Araklı ve Of ilçeleri ile Antalya'nın Manavgat ilçesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 11 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramalarda, 3 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 188 tabanca fişeği, 49 ruhsatsız av tüfeği, 16 tabanca şarjörü, 32 silah parçası ve 38 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

