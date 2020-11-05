Trabzon Millet Bahçesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

Trabzon'da yapımı devam eden Millet Bahçesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle Ortahisar ilçesinde hayata geçirilecek Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların devam ettiği ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, Millet Bahçesi'nin toplam 66 bin 472 metrekare alana sahip olduğu ve içerisinde 1012 seyirci kapasiteli tribün, gösteri havuzu, restoran, millet kıraathanesi, güvenlik müştemilatı, su deposu, 205 araçlık kapalı ve 94 araçlık açık otopark, 2 çocuk oyun alanı, egzersiz alanı, 29 bin 719 metrekare çim alan, 6 bin 125 metrekare etkinlik alanı, 1768 metre yürüyüş yolu, 270 metre bisiklet yolu, 326 metre koşu yolu, 1016 adet ağaç, 7 bin 432 çalı ve yer örtücü bitkinin bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Millet Bahçesi'nin Trabzon için bir prestij projesi olduğunu vurguladı.