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Trabzon Müzesinin restorasyonu için 13 Eylül'de yeniden ihale yapılacak

25.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Müzesinin restorasyonu için 13 Eylül'de yeniden ihale yapılacak

Trabzon Müzesinin restorasyonu için 13 Eylül 2022'de yeniden ihaleye çıkılacağı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, aynı zamanda Kostaki Konağı olarak da bilinen müzenin mimari yapısı, el işlemeleri ve diğer süslemeleriyle 20'nci yüzyıl eserleri içerisinde en zengin konaklar arasında yer aldığı belirtildi.

Konağın, yapılışından bugüne kadar değişik dönemlerde farklı amaçlarla hizmet verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kostaki Konağı, 2001 yılında müzeye çevrilmiş, bu tarihten beri Trabzon Müzesi olarak kullanılmaktadır. 2017 yılında restorasyon çalışmalarına başlanmış fakat yüklenici firma imzalamış olduğu sözleşmedeki teknik şartları yerine getiremediğinden sözleşmesi feshedilmiştir."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un destekleri ve Vali İsmail Ustaoğlu'nun takipleriyle Kostaki Konağı'nın restorasyonu için 13 Eylül 2022'de yeniden ihaleye çıkılacağının altı çizilen açıklamada, "Tarihi Trabzon şehrimizin sahip olduğu zengin arkeolojik ve etnografik eserlerimizin sergileneceği Trabzon Müzemizi çok kısa zaman içerisinde yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine açmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Trabzon restorasyon trabzon müzesi

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