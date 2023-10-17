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Trabzon raylı sisteme kavuşuyor

17.10.2023 14:02 | Son Güncelleme:
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Trabzon’da uzun yıllardır beklenen Raylı Sistem Projesi’nde ilk adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Trabzon Raylı Sistem Projesi’ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun öncelikli projeleri arasında yer alan Raylı Sistem Projesi’nde sevindirici gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla, Raylı Sistem Projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredildi. Resmi Gazete’de yer alan kararda, “Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemler, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstenilmesi, Devralınması, Tamamlanmasına Müteakip Devri İle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın yürürlüğüne konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Kararın ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, proje ile ilgili ilk adımın atılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Zorluoğlu “Şehrimiz için çok önemli olan Raylı Sistem Projesi’nin belediye kaynakları ile yapılması mümkün olmadığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bu işi üstlenmesi çok önemli bir karardır. Trabzon Raylı Sistem Projesi artık devletimizin yapacağı bir proje. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon Raylı Sistem Projesi’ni yapmak üzere kısa sürede işe başlayacaktır. Tamamlanmasına müteakip işletmesi Büyükşehir Belediyemize devredilecektir. Bu proje için 4 yıldır şehrimizin dinamikleriyle, meslek odalarımızla, kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve milletvekillerimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Raylı Sistem Projesi’nin şehrin ihtiyacı olduğunu ve herkes tarafından beklendiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bu önemli karar için başta çok kıymetli Cumhurbaşkanımıza şehrim ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere Sayın Milletvekillerimize de büyük destekleri için müteşekkirim. Bu kararın güzel şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dün Sayın Bakanımız Samsun - Sarp demir yolunu müjdelemişti. Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Raylı Sistem müjdesi geldi. Trabzon’un gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacak bu iki önemli karar konusunda bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini ve en fazlasını yapmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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