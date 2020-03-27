Trabzon Tabip Odası Başkanı Sivri komşularıyla evde sağlık çalışanları için koruyucu siperlik üretimine başladı

Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınında sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman ihtiyacının karşılanmasına katkı vermek için komşularıyla kolları sıvadı.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Sivri, komşuları ile birlikte evde koruyucu siperlik üretimine başladı. Sivri, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde tek yürek olmak gerektiğini ifade ederek, “Hep birlikte üstesinden geleceğiz sloganıyla yola çıktık. Sağlık Müdürlüğümüz siperlik ve diğer koruyucu ekipmanların dağıtımına devam etmektedir. Ama bu süreçte hem onların yükünü biraz hafifletmek hem de bu tür malzemelere sürekli ihtiyaç duyulduğundan devamlılığı sağlamak adına üzerimize düşeni yapmak istedik. Koruyucu siperliklerimizin bir kısmı tamamlandı. Trabzon içi olmak şartıyla talep eden sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak ulaştırılacaktır. Şimdilik elimizde 100 tane var ve devamını hazırlayan koca yürekli bir ekibimiz var. Talepler doğrultusunda devamı da gelecektir” dedi.

“Evde boş durmayalım, çorbada bizim de bir katkımız olsun diyen ve yardım teklifleriyle gelen kadınlarımıza şükranlarımı borç biliyorum” diyen Sivri, “Bakarsınız yarın bir gün maske dikmeye de başlarız. Herkesin desteği ve önerileri bizim için değerlidir. Unutmayın. Hep birlikte üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Sivri, maske üretiminde A-4 asetat, keçe, zımba, lastik ve çift taraflı yapıştırıcı bant gibi basit malzemeler kullandıklarını vurguladı. Sivri, yüz koruyucu ve siperlik olarak adlandırılan ekipmanın sağlık çalışanları açısından önemli olduğunu ifade ederek, “Solunum yolu semptomları olan hastayı poliklinikte muayene sırasında veya hasta odasında direkt bakım verme işlemi sırasında sağlık personeli tarafından kullanılan koruyucu bir ekipmanıdır. Kullandıktan sonra yüzde 1’lik çamaşır suyu veya alkol bazlı yer yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

