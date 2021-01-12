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Trabzon Ticaret Borsasında geçen yıl 5,5 milyar liralık işlem yapıldı

12.01.2021 12:51 | Son Güncelleme:
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Trabzon Ticaret Borsasında geçen yıl 5,5 milyar liralık işlem yapıldı

Trabzon Ticaret Borsasında (TTB) geçen yıl 5 milyar 476 milyon 860 bin liralık ürünün işlem gördüğü bildirildi.

TTB'den yapılan açıklamaya göre, 1926 yılında kurulan ve Türkiye'nin en eski borsalarından olan TTB'de 2020 yılında gerçekleşen işlem hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 31,77 arttı.

Borsada 2019 yılında 4 milyar 156 milyon 104 bin liralık ürün işlem gördü, geçen yıl ise bu rakam 5 milyar 476 milyon 860 bin liraya ulaştı.

Geçen yıl işlem gören ürünlerin 3 milyar 432 milyon 262 bin liralık kısmını (yaklaşık yüzde 63'ünü) fındık oluşturdu. Fındığı, 1 milyar 746 milyon 302 bin lirayla yaş çay yaprağı alımlarının da dahil olduğu çeşitli gıda maddeleri, nebati yağ ve margarinler izledi.

Hububat ve mamulleri ile bakliyatlar ise 244 milyon 749 bin lirayla üçüncü sırada yer aldı. Borsada işlem gören ürünlerin geri kalanını ise canlı hayvan, ham deri ve bağırsaklar ile çeşitli maddeler oluşturdu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan Trabzon'un, tarihten gelen bir ticaret merkezi olduğunu belirtti.

Trabzon'un sanayi ve başta fındık ile çay olmak üzere tarımsal üretiminin giderek arttığını bildiren Ergan, şunları kaydetti:

"Trabzon fındıkta dış ticaretin yüzde 50'ye yakın kısmını gerçekleştiriyor. Biz bu gerçekten yola çıkarak 2003'ten beri fındıkta verim ve kaliteyi artırmak için projeler uyguluyoruz. Fındıktaki hedefimiz yaşlı bahçelerin farklı sistemlerle yenilenmesi, böylece daha çok ve kaliteli üretim yapıp, daha çok dış satım gerçekleştirip, yıllık 2 milyar dolar civarında olan ihracat gelirini katlamaktır."

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