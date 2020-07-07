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Trabzon Ticaret Borsası’ndan üyelere ‘E-Uygulamalar’ semineri

TRABZON HABERLERİ  | 07.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından üyelerine yönelik “E-Uygulamalar ve Özellikli Konular” semineri düzenlendi.Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (TSMMMO) Eğitim ve Vergi Mevzuatı Komisyonu tarafından TTB Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen sunuma pandemi nedeniyle az sayıda katılımcı iştirak etti.Seminerde konuşan Trabzon SMMMO Başkanı Mehmet Pehlivan, digital sistemin önemine dikkat çekerek, “Devlet, vergideki kayıt dışılığı önleyerek ticaretteki haksız rekabetin önüne geçmek istiyor.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından üyelerine yönelik “E-Uygulamalar ve Özellikli Konular” semineri düzenlendi.
Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (TSMMMO) Eğitim ve Vergi Mevzuatı Komisyonu tarafından TTB Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen sunuma pandemi nedeniyle az sayıda katılımcı iştirak etti.
Seminerde konuşan Trabzon SMMMO Başkanı Mehmet Pehlivan, digital sistemin önemine dikkat çekerek, “Devlet, vergideki kayıt dışılığı önleyerek ticaretteki haksız rekabetin önüne geçmek istiyor. Bizde bunu destekliyoruz. Biz ne yazık ki fatura kesmeyi, müstahsil makbuzu düzenlemeyi ve bunlardaki süreleri, mevzuatı hiç bilmiyoruz. Doğaldır, Türkiye’de yayınlanan bütün mevzuat vergi mükelleflerinde yayınlanır ki, muhasebeciler de bu mükelleflerden bir kısmıdır. Ama Mali Müşavirin önemi işte burada ortaya çıkıyor. Vergi mükelleflerinin Mali Müşavirlerle çok ciddi iletişim içerisinde olması gerekiyor. Yani Vergi Dairesi’ne kaydını yapıp ta, Ticaret Odası, Esnaf Odası kaydı yapıldıktan sonra ‘Buyur senin benimle işin bitti. Artık ödemelerini göndereceğim sana’ algısı oluştuğu anda bu mali müşavirlik hizmeti değildir. Onun için dijital sistemin çok büyük faydası vardır. Devletimiz, vergideki kayıt dışılığı önleyerek ticaretteki haksız rekabetin önüne geçmeye çalışıyor. Bizlerde Sivil Toplum Kuruluşları olarak bu işin arkasındayız” dedi.
SMMMO Disiplin Kurulu Üyesi-Mali müşavir Yusuf Ziya Aydın ve Vergi Mevzuatı Komisyonu üyesi-Mali müşavir Ahmet Bozkurt da 2020 Temmuz ayında yürürlüğe girecek belgeler ile E-Arşiv, E-Fatura, E-Defter ve E-İrsaliye konularında bilgilendirmelerde bulundular.

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