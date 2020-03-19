Trabzon TSO'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek

"Ülkemiz de vakit geçirmeden çok önemli çalışmalar yaparak virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için gerekli çalışmaları yürütüyor. Bu doğrultuda elbette birinci önceliğimiz sağlığımız ve bu virüsün yaygınlaşmasının önlenmesidir. İkincisi de şirketlerimizin ayakta kalmasıdır. Bu doğrultuda TOBB'a bağlı tüm odalar olarak, üyelerimizden gelen talepler ve önerileri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na gönderdik. Her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve bakanların katılımıyla yapılan toplantıda sorunlar gündeme getirildi. Bütün problemler ve çözüm önerileri ile gelecekteki stratejileri belirleme adına çalışmalar yapıldı."

Koronavirüsün (Kovid-19) dünyayı etkisi altına alması nedeniyle tüm ülkelerin kendi içlerine kapanarak tedbir aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini kaydeden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, devlete ve hükümete güvendiklerini, ekonomiyi hep birlikte ayakta tutacaklarını belirtti.

Hacısalihoğlu, açıklanan 21 başlıktaki maddelerin ekonominin ayakta kalması ve sürdürülebilir olması yönünde çok önemli kararlar olduğuna dikkati çekerek, "Sadece açıklanan 21 madde olarak görmemek lazım. Detayı ve maddi kaynakları da göz önünde bulundurmak gerek. Bu kararlar ve sorumlulukların ne olduğunu biz iş camiası olarak bildiğimiz gibi hükümetimiz de çok iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, koronavirüsten diğer ülkelere göre daha az etkileneceğine inandıklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomik yönden de ayağa kalkmada en hızlı ülkelerden biri olacağımıza inanıyorum. Çünkü biz Çin, Kore, Almanya ve İngiltere'ye kadar uzanan ülkelerle görüşmelerimizi yapıyoruz. Oralarda ekonominin, ticaretin ne seviyede olduğunu görüyoruz. Gerçekten tüccarımız, sanayicimiz kendine düşen sorumluluklar dahilinde üretimlerine devam ediyorlar."

Hacısalihoğlu, en çok etkilenen sektörün hizmet sektörü olduğuna değinerek, "İhracata dönük sektörlerimizde belki önümüzdeki süreçte bazı sorunlar olacak ama bunlarla ilgili sorunların çözümü yönünde sanayicilerimizden gelen sorunlar ve öneriler bakanlarımızın elinde. Gerekli hazırlıkların da devam ettiğini biliyoruz. Güveniyoruz, en hızlı atlatan ülke olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

