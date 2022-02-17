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Trabzon Üniversitesi model istihdam edecek

17.02.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Üniversitesi model istihdam edecek

Trabzon Üniversitesi canlı modellik yapacak iki personel alacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde, eğitim öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere iki sözleşmeli canlı model personeli istihdam edilecek.

Başvurular, 2 Mart'a kadar Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına yapılabilecek.

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