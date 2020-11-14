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Trabzon Üniversitesine 40 akademisyen alınacak

TRABZON HABERLERİ  | 14.11.2020 15:17 | Son Güncelleme

Trabzon Üniversitesine 40 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesine 40 akademisyen alımında bulunulacak.

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih eğitim ile spor bilimleri fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek.

Fatih ğitim fakültesine 3, ilahiyat fakültesine 2, spor bilimleri fakültesine ise 1 doçent atanacak.

Hukuk fakültesine 2, iletişim ve spor bilimleri fakülteleri ile uygulamalı bilimler yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü meslek yüksekokullarında da birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Ayrıca, hukuk fakültesine 15, Rektörlük örgütü bünyesindeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine 3, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine 2, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fatih eğitim ve iletişim fakültelerine ise birer araştırma görevlisi atanacak.

Kadrolara başvurular, 20 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

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