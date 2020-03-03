YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon Üniversitesine 43 sürekli işçi alınacak

Trabzon Üniversitesine 43 sürekli işçi alınacak

TRABZON HABERLERİ  | 03.03.2020 16:56 | Son Güncelleme

Trabzon Üniversitesine 43 sürekli işçi alınacak

Trabzon Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 43 sürekli işçi alınacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlüğe bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Kanun'un 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca İŞKUR aracılığı ile belirsiz süreli hizmet akdi ile
sürekli işçi alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda 20 güvenlik görevlisi, 1'i engelli, 1'i de eski hükümlü olmak üzere 18 temizlik görevlisi, 2'si sıhhi tesisatçı, 1'er de elektrikçi, marangoz ve inşaat işlerinden sorumlu toplam 5 bakım onarım görevlisi alınacağı kaydedildi.

Başvuruların 6 Mart Cuma gününe kadar Trabzon İş Kurumu Müdürlüğüne şahsen yapılması gerektiği, kura çekiminin ise 13 Mart Cuma günü 09.00'da Trabzon Üniversitesi Söğütlü Yerleşkesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
Anahtar Kelimeler:
43 sürekli işçi alınacak Trabzon Trabzon Üniversitesi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:42
Öğle
12:38
İkindi
15:48
Akşam
18:23
Yatsı
19:42

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Hakan Eczanesi
Ortahisar
Merkez Eczanesi
Ortahisar
Ortahisar Eczanesi
Ortahisar
Özgür Eczanesi
Ortahisar
Dilanur Eczanesi
Akcaabat
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Şifa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Gürdoğan: “Domates ihracatında temennimiz kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılması”

Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

Trabzon'da tedavi gören gencin iş mülakatı hastanede yapıldı

Türkiye ile Hindistan'ın ticaret potansiyeli görüşüldü

Türkiye ile Hindistan'ın ticaret potansiyeli görüşüldü

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.