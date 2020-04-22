Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 831 aileye gıda yardımı

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yıl boyunca 831 aileye yardımda bulunuyor.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıf eserlerini koruma ve kollama görevinin yanında hayır hizmetlerini de yürüttüklerini söyledi.

Yardıma ihtiyacı olan ve sosyal yönden desteklenmesi gereken insanlara ulaşmayı ve onlara yardımcı olmanın vakfiyelerin hayır şartlarında belirtildiğini vurgulayan Çalık, "Genel Müdürlüğümüz de bu kapsamda 81 ilimizde kuru gıda dağıtımı, muhtaç maaşı ve öğrenci bursları ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmektedir. Bölgemizde de Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü eliyle bu yardımlarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Çalık, Trabzon Bölge Müdürlüğü olarak Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de faaliyet gösteren Mazbut Hacı Siyam Vakfı, Tekke Cami Vakfı ve Çarşı Cami Şerifi Vakıflarının gelirleri ve hayır şartları doğrultusunda hayır hizmetlerini yürüttüklerini kaydetti.

Bu kapsamda 831 aileye her ay kuru gıda yardımları yapıldığını belirten Çalık, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden temin edilen temel gıdaların, hane halkı sayısıyla orantılı olacak miktarda hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar götürüldüğünü söyledi.