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Trabzon Valiliği yaylalarda erzak bırakılmaması uyarısı yaptı

04.11.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Valiliği yaylalarda erzak bırakılmaması uyarısı yaptı

Trabzon Valiliği, yayla evlerinde erzak ve malzeme bırakılmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgenin coğrafi özelliği sebebiyle yaylalarda tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapan vatandaşlar tarafından yayla evlerinin yaygın şekilde kullanıldığı belirtildi.

Kış aylarının başlamasıyla birlikte yayla evlerinin kullanımına son verilerek bahar aylarına kadar kullanılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bahar döneminde yeniden kullanılacak olması nedeniyle bu evlerde çeşitli yaşamsal erzak, malzemeler bırakılmaktadır. Çeşitli maksatlarla gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının önüne geçilebilmesi için oba ve yaylalarda herhangi bir malzeme bırakılmaması hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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