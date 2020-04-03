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Trabzon Valiliğinden seyahat karantinası

TRABZON HABERLERİ  | 03.04.2020 14:11 | Son Güncelleme

Trabzon’da korona virüs tedbirleri kapsamında il dışından gelecek kişiler 14 gün ikametgahlarında karantinada tutulacak.Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda şehrimize her ne şekilde olursa olsun (karayolu, deniz yolu, hava yolu) giriş yapacak kişiler 14 gün süre ile ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır.

Trabzon’da korona virüs tedbirleri kapsamında il dışından gelecek kişiler 14 gün ikametgahlarında karantinada tutulacak.
Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda şehrimize her ne şekilde olursa olsun (karayolu, deniz yolu, hava yolu) giriş yapacak kişiler 14 gün süre ile ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır. Ayrıca il dışından gelecek kişilere uygulanacak tedbirler konulu kararımız, ekonomik faaliyet amacıyla kullanılan ticari araçları, işçi servisleri ve iş dolayısıyla (kamu-özel) günübirlik çevre illere seyahat etmek zorunda kalanları kapsamamaktadır. Ancak bunlar dışında kalan özel araçlar dahil tüm araçlarla seyahat edenler için geçerlidir" denildi.

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İkindi
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Akşam
18:55
Yatsı
20:17

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Aydın Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Sağlık Eczanesi
Ortahisar
Zafer Eczanesi
Ortahisar
Akçaabat Eczanesi
Akcaabat
Dilanur Eczanesi
Akcaabat
Araklı Eczanesi
Arakli
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