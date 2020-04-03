Trabzon Valiliğinden seyahat karantinası

Trabzon’da korona virüs tedbirleri kapsamında il dışından gelecek kişiler 14 gün ikametgahlarında karantinada tutulacak.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda şehrimize her ne şekilde olursa olsun (karayolu, deniz yolu, hava yolu) giriş yapacak kişiler 14 gün süre ile ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır. Ayrıca il dışından gelecek kişilere uygulanacak tedbirler konulu kararımız, ekonomik faaliyet amacıyla kullanılan ticari araçları, işçi servisleri ve iş dolayısıyla (kamu-özel) günübirlik çevre illere seyahat etmek zorunda kalanları kapsamamaktadır. Ancak bunlar dışında kalan özel araçlar dahil tüm araçlarla seyahat edenler için geçerlidir" denildi.

