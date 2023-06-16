Trabzon Valisi Ustaoğlu, yorgun mermi isabet eden çocuğun ailesini ziyaret etti

Vali Ustaoğlu, eşi Şenay Ustaoğlu ile birlikte, Özdemir'in tedavisinin devam ettiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde bekleyen ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Baba İsa Özdemir ve annesine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Vali Ustaoğlu'na ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de eşlik etti.

Çukurçayır Mahallesi'nde, 10 Haziran'da yaşadıkları sitenin bahçesindeki oyun parkında arkadaşlarıyla oynayan Kerem Can Özdemir yere yığılmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir'in çekilen tomografisinde baş bölgesinde yorgun mermi olduğu belirlenmiş, hayati tehlikesi bulunan çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

