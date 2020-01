Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk’ten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Av.Ahmet Metin Genç’e Van Spor FK forması hediye edildi.

Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk, Van Spora FK’ye destek ve ilgilerinden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Av.Ahmet Metin Genç’e teşekkür ederek kardeş şehirler proje koordinatörü Ahmet Külekçi aracılığıyla 65 sırt numaralı Van Spor FK forması gönderdi. Külekci, Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk’ün gönderdiği 65 sırt numaralı ve isimlerinin yazılı olduğu formaların ilkini beraberinde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu’na takdim ettikten sonra, diğer formayı ise Ortahisar Belediye Başkanı Genç’e takdim etti. Her iki başkan da Başkan Yenitürk’e ince düşüncesinden dolayı teşekkür ettiler.

Formaları her iki başkana teslim eden Külekci, "Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanlığı’nın desteği ile Van ziyaretimizde Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk’ü ziyaret edip Trabzon halkının selamını ilettik. Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin ardından tesislerden ayrıldık. Başkan Yenitürk, ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti ve Trabzon-Van kardeşliği pekiştirmek için her iki başkanımıza isimlerinin yazılı olduğu 65 sırt numaraları formaları gönderdi. Formaların takdimini ise ben yaptığım için mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.