Trabzon ve Giresun'da Mavi Marmara saldırısı kınandı

Trabzon ve Giresun'da bazı sivil toplum kuruluşları, Mavi Marmara saldırısını kınadı.

Trabzon'da Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği ile Trabzon Sivil İnisiyatifi temsilcileri, Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya geldi.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Zühtü Kalma, burada yaptığı açıklamada, son 70 yıldır Ortadoğu'da sadece problemden, kandan ve gözyaşından beslenen siyonist işgal çetelerinin, sadece Filistin için değil Türkiye için de bir güvenlik sorunu oluşturduğunu savundu.

Kalma, Filistin topraklarına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Mavi Marmara'ya düzenlenen saldırının 12. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bu saldırı sonrasında yaşanan süreçte Mavi Marmara Derneği olarak tam 12 yıldır süren hukuk mücadelesine başladık. Ailelerimiz ve arkadaşlarımız adına ulusal ve uluslararası mecralarda yaptığımız kişisel başvurulara, gayri hukuki şekilde engel olunmaya çalışıldı." dedi.

İsrail işgal güçlerinin, Filistin'in her bölgesinde uyguladığı yıkım ve göç politikası ile bölgede daha fazla problem ürettiğini, kendi ırkından başka bir millete yaşam hakkı tanımadığını ileri süren Kalma, şunları kaydetti:

"İyi bir insan olmanın verdiği mazlumdan yana olma tavrımız, dün olduğu gibi bugünde devam etmektedir. Mavi Marmara yoluna devam etmektedir, kutlu sefer rotasını hiçbir zaman değiştirmemiştir. Kandan ve gözyaşından beslenen işgal güçleriyle yakınlaşmayı kabul etmiyor ve şunu tekrardan haykırıyoruz: Filistin özgür olana dek, Mescid-i Aksa'daki işgal durdurulana dek, seferimize devam edeceğiz ve mazlum coğrafyalar için her zaman ilk günkü samimiyetle yola çıkmaya hazırız."

Mavi Marmara'yı temsil eden bayraklar ve pankart taşıyan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

- Giresun

Giresun'da da bir grup Mavi Marmara saldırısına tepki gösterdi.

Genç İHH Giresun İl Başkanı Yusuf Ulu, Atatürk Meydanı'nda yaptığı açıklamada, Mavi Marmara'nın 2010 yılında başladığı yolculuğuna halen devam ettiğini söyledi.

Ulu, Mavi Marmara ile beraber 8 gemiden oluşan Özgürlük Filosu'nun, neredeyse her gün insan hakları ihlallerinin yaşandığı Filistin coğrafyasını tekrardan dünyanın gündemine taşıdığının altını çizerek, Mavi Marmara'nın ilk günkü şuur, inanç ve amaçla yoluna devam ettiğini vurguladı.

