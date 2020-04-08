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Trabzon ve Ordu'da Kovid-19 tedbirleri

TRABZON HABERLERİ  | 08.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Trabzon ve Ordu'da Kovid-19 tedbirleri

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp karara bağladığı belirtildi.

Toplantıda kentte faaliyet yürüten fırın çalışanlarının maske ve eldiven kullanımının zorunlu olmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımıza ekmek satışı sırasında gerekli hijyenin sağlanması için tek kullanımlı poşet eldiven kullanmasına, verilen her ekmek ve parayla temas sonrasında kullanılan eldivenin mutlaka değiştirilmesine ve sık sık ellerin dezenfekte edilmesine, ilimizdeki kamu ve özel toplu olarak hizmet yürütülen iş yerlerindeki (hastane, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, eczaneler, postane, banka) çalışanlar ile bu kurumlardan hizmet alacak vatandaşlarımızın gerek kurum içerisinde gerekse kurum dışarısında bir arada beklerken maske takmalarının zorunlu olmasına, gerekli sosyal mesafenin sağlanmasına, bu iş yerlerinden hizmet almaya gelen kişilerin maske ihtiyaçlarının hizmet sunan kurumlar tarafından karşılanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan kararlara uymayan iş yeri sahipleri ve kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağına dikkat çekilerek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacağı da aktarıldı.

- Ordu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belediye olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Güler, 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından harekete geçtiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi de ekiplerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımızı tek tek arayarak onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Gıdadan ev temizliğine, psikolojik destekten sağlık hizmetine kadar her türlü yardımımızdan faydalanmalarını sağlıyoruz. İhtiyaçlarını belirlediğimiz vatandaşlarımıza istedikleri yardımı anında ulaştırıyoruz. Biliyoruz ki bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız."

Vatandaşlardan devletin önlem için belirlediği kurallara uymaları ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen Güler, "Unutmayın ki virüs bizim aldığımız tedbirlerden güçlü değildir." ifadesini kullandı.

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