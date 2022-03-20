YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon ve Ordu'da sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Trabzon ve Ordu'da sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

20.03.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon ve Ordu'da sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Trabzon ve Ordu'da belediyeler, sahipsiz hayvanlar için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, sahipsiz hayvanların, soğuk hava ve kar yağışından etkilenmemesi adına yoğun gayret gösterdiği belirtildi.

Ekiplerin bu kapsamda 18 ilçede kurulan istasyonlara mama dağıttığı vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Kar yağışının ardından ekiplerimiz hemen 18 ilçemizde bulunan sevimli dostlarımızın yardımına koştu. Sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama ikmali gerçekleştirildi. Sadece kar yağdığında değil, kış mevsimi boyunca sevimli dostlarımızın besinsiz kalmaması adına etkin çalışma yürütmekteyiz."

Zorluoğlu, vatandaşlardan da olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü bu günlerde sahipsiz hayvanlar için kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istedi.

- Ordu

Ordu'nun Aybastı Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürdüğü 2 bin rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki sahipsiz köpekler için belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Araçlarla yaylaya giden ekipler, buradaki çok sayıda köpeği mamayla besledi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kar yağışından dolayı Perşembe Yaylası ve şehir merkezinde yemeğe erişmekte güçlük çeken sahipsiz hayvanları unutmuyor, vatandaş, esnaf ve belediye iş birliği içerisinde onların düzenli beslenmelerine özen gösteriyoruz. Bize, bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyorÇal Mağarası üzerindeki kale, içindeki çağlayan ve gölle turizme katkı sunuyor
Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldıAnkara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı
GÜNCELLEME - Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ordu Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:18
Öğle
12:34
İkindi
15:58
Akşam
18:39
Yatsı
19:59
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gazını kavanozlara koyarak satıyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Gazını kavanozlara koyarak satıyordu! Yeni mesleği şaşırttı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kimileri sorunlarla boğuşurken kimileri ise sorunları çözüyor

Kimileri sorunlarla boğuşurken kimileri ise sorunları çözüyor

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Sağlığına ve değerlerine dikkat edenlerin tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.