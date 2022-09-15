Trabzon'da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. yakalandı.

Üzerinde de bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

