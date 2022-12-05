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Trabzon'da 11 dönümlük alanda "Fındık Adası" kurulacak

05.12.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile Ortahisar Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında kentte "Fındık Adası" oluşturulacak.

Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'ndeki 11 dönümlük alanda kurulması planlanan Fındık Adası için Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer ve TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan bölgede incelemede bulundu.

Genç, burada yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılıkla ilgili projelere öncelik verdiklerini söyledi.

Hedeflerinin her zaman her yerde üretimi artırmak olduğuna dikkati çeken Genç, "Bunun için ilimizin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındığa çok önem veriyoruz. Geçen yıl yaşlı bahçelerin sökülüp yeniden dikilerek verim ve kaliteyi artırmak için borsamız ile başlattığımız çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz." dedi.

TTB Meclis Başkanı Özer de örnek projeler geliştirerek, tarımsal üretimin artmasına öncülük etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ergan da kurulacak Fındık Adası'nda, Türkiye ve dünyadaki fındık çeşitlerinin yer aldığı model bir bahçenin yanı sıra fidan üretim alanı, fındığın nasıl mamul hale getirildiğini gösteren tesislerin minyatür halkası ile yöresel ürünlerin satış reyonları ve sosyal çalışma alanlarının yer alacağını ifade etti.

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Trabzon ortahisar belediyesi trabzon ticaret borsası

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