Trabzon'da 12 yıl önce çığın hayattan kopardığı 10 dağcı unutulmadı

Çığın yaşandığı gün grupla birlikte yürüyüşe gitmediğini, ekibe, çığda hayatını kaybeden TEDAK Başkan Yardımcısı Erhan Terzi'nin liderlik yaptığını belirten Bostan, "Erhan grupla birlikte pazar günü Zigana'ya geldi. Ben o gün Torul'daydım. Daha önce kulübümüze başkanlık yapmış arkadaşım aradı, Zigana'da bizim ekibin üzerine çığ düştüğünü söyledi." dedi.

TUĞBA YARDIMCI - Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıktıktan bir süre sonra çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden aralarında mimar, doktor ve öğretmenlerin de yer aldığı Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyesi 10 kişi, aradan geçen 12 yıla rağmen unutulmadı.

"Orayı görünce inanamadım, yapacak hiçbir şey yoktu, ortada kimse yoktu. Sevgi hanımın, rahmetli Erhan'la yoğun bir şekilde uğraştığını gördüm, Hasan beyin vefat ettiğine şahit oldum. Karda diğerlerinin üzerindeydik ama onlar alttaydı, biz onları arıyorduk ama onlar bizi duymuyordu."

Duygularının 2009'dan beri hiç değişmediğini vurgulayan Bostan, şunları söyledi:

"Günde beş vakit namazda onları hatırlayıp dua okuyorum arkalarından. Uzun süre çığdan sonra psikolojik travma yaşadım. Çünkü 10 aileye tek tek gittim, bütün aileler gözlerinizin içine bakarak sizden bir şeyler dinlemek istiyorlar. Onların o feryatları, onların kalbindeki acıyı ben de yüreğimde hissettim. Bu benim uzun süre psikolojimi altüst etti, üç yıl psikolojik tedavi aldım."

Bostan, aralarında mimar, öğretmen, mühendis, doktor ve esnafın da bulunduğu 10 kişinin farklı hikayeleri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hepsi çok kıymetli insanlardı. Doktor, mimar ve öğretmenlerin olduğu elit bir ekip gitti. Trabzon adına, kulübümüz adına çok acı, söylenecek bir söz yok. Başkan Yardımcımız Erhan ise benim çok yakın arkadaşımdı, hiperaktif, dolu dolu bir insandı. Üniversitede okutmandı, Kızılay'da da çok önemli görevler yapıyordu. Her gün defalarca konuştuğumuz kardeşimin gitmesi benim açımdan da çok zor oldu."