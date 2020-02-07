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Trabzon'da 150 yıllık tarihi çeşme çalındı

TRABZON HABERLERİ  | 07.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

Trabzon'da 150 yıllık tarihi çeşme çalındı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 150 yıllık tarihi çeşme çalındı.

Vakfıkebir-Tonya yolu üzerindeki tarihi çeşmenin yerinde olmadığını fark eden Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, durumu jandarmaya bildirdi.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce tescil edilen çeşmenin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredeki KGYS ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli araç ve kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güneyköy Mahallesi Muhtarı Süvari Şeref, AA muhabirine, taştan yapılmış çeşmede Osmanlıca yazıların yer aldığını belirterek, çeşmenin restore edilmesinin planlandığını söyledi.

İhbar sonrası ekiplerin geniş çaplı araştırma başlattığını anlatan Şeref, şunları dile getirdi:

"Kendim Vakfikebir ilçe merkezinde oturuyorum ve her gün işim gereği bu güzergahta yolculuk yapıyorum. Sabah gelirken çeşmenin yerine olmadığını gördüm. Öncelikle çeşmenin içinde bulunduğu arazinin sahibini aradım, bilgisinin olmadığını söyledi. Daha sonra jandarmayı aradım ve ihbarda bulundum. Onlar da kayıtları aldılar ve incelemeye başladılar.

Çeşmenin altyapısının yeniden hazırlanması ve düzenlemeler için Trabzon Müze Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği yapılacaktı."

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Anahtar Kelimeler:
Tarihi Çeşme Trabzon Vakfıkebir

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