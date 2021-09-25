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Trabzon'da 2 aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

25.09.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 2 aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Trabzon'da, iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Olayın büyümesi üzerine B.B, tabancayla tartıştığı kişilerin üzerine ateş açtı. Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisler, kaçan şüpheliyi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı.

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