Trabzon'da 2 bin 439 kursiyerin el sanatları sergilendi

Ortahisar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen, "Mesleki, Sanatsal ve Dil Eğitimleri Destekleme, Yetiştirme Kursları"na katılanların çalışmalarının yer aldığı sergi, Ortahisar Belediye hizmet binası önünde açıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, serginin açılışında, Trabzon kadınının girişimci olduğunu ancak kooperatifleşme anlamında eksikleri bulunduğunu söyledi.

Ustaoğlu, kadının dokunduğu her yerde nezaket, zarafet, nizam ve intizam olduğunun altını çizerek, "Bugün burada da Trabzonlu hanımların yapmış olduğu el emeği, göz nuru eserlerin açılışını gerçekleştireceğiz. Kadınlarımız bazen sevgisini, bazen öfkesini, bazen farklı duygularını katarak, ilmek ilmek, nakış nakış çok güzel eserler üretiyorlar." dedi.

Trabzon'da son 2 yılda 8 kadın kooperatifinin faaliyete geçtiğini ifade eden Ustaoğlu, "Bundan sonraki süreçte de kooperatifleşerek, kolektif bir anlayış içerisinde gayret edeceğiz. Alın teri döktüğünüz göz nuru çalışmalarınızın ticarete dönüşmesi, sizlerin ev bütçesine katkı sağlamanız adına da kooperatifleşme önem arz ediyor. Devletimizin bu konuda çok güzel çalışmaları var." diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise kadın istihdamının artması için elinden gelen desteği sağladığını anlatarak, "Burada belki bir yıllık emeğinizin sergileneceği bir platform oluşturuldu ama bu nakışlarda, işlerde sizin hayat hikayeniz var." ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de kursların, yöreye özgü el sanatlarının yaşatılmasının yanı sıra kadınların ekonomik kazanç elde etmesi noktasında da önemli olduğunu söyledi.

Genç, kadınların, katma değerli özgün eserler üretme konusunda başarılı olduğuna dikkati çekerek, "Kursiyer sayımız bu yıl daha da arttı ve 2 bin 500'e yaklaştı. 61 değişik kursta bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artık belediyemize de sığmaz olduk. Alan talepleri var, Allah nasip ederse bu taleplerini de karşılayacağız." dedi.

Vali Ustaoğlu ve protokol üyeleri, açılışın ardından çalışmaların sergilendiği stantları gezerek bilgi aldı.

