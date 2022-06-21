Trabzon'da, 2 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Şahıslara aracılık eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin gerekli işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, gözaltındaki 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

