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Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'na veda! Ünlü isimler akın etti! Çevrede geniş güvenlik önlemleri...

Kendine has tarzı, sevilen şarkıları ve danslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Megastar lakaplı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi hayata gözlerini yumdu. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'na veda! Ünlü isimler akın etti! Çevrede geniş güvenlik önlemleri...
Öznur Yaslı İkier

Megastar Tarkan anne acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının Antalya'da yaşayan annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi nedeni ile hayata gözlerini yumdu.

tarkan annesi

Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi. Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

önlem

Neşe Tevetoğlu için Maltepe’deki Cumhuriyet Camii’nde cenaze töreni gerçekleştiriliyor.

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ÇADIR KURULDU

Tören öncesi çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tarkan için camii avlusuna çadır kuruldu.

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Cenaze törenine saatler önce gelmeye başlayanlar arasında Zerrin Özer gibi ünlü isimler yer aldı.

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