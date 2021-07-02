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Trabzon'da 21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali başladı

02.07.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Tiyatroları tarafından düzenlenen festivalde, biri yurt dışından 6 oyun sahnelenecek

Trabzon'da düzenlenen "21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılış töreni, Haluk Ongan Sahnesinin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, burada yaptığı konuşmada, TDT'nin yıllardır çok güçlü bir şekilde nitelikli repertuvarıyla sanatseverlerin karşısına çıktığını söyledi.

Kurt, TDT'nin sadece festival döneminde değil sezonun her döneminde farklı oyunları sanatseverlerle buluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Seyircimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Ne festivalde ne de yaptığımız diğer etkinliklerde. Devlet Tiyatrosu, Trabzon'umuza çok yakışmıştır. Trabzon'umuz da çok değerli bir bölge ve ildir. Sanatsever halkımız bizi her daim desteklemiştir. Bizde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü olarak elimizden geldiği kadarıyla Trabzon'umuzun, çevre illere ve ilçelere bütün gücümüzle destek olmaya devam ediyoruz."

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin 21 yıldır başarıyla devam ettiğini vurgulayan Kurt, "Bu festival çok kıymetli bir festival. Bu salgın sürecinde bazı yabancı ülkelerimizi davet ettik ama tedbirler nedeniyle Devlet Tiyatrosu ağırlıklı programlar hazırladık. Ancak gelecek yıllarda yine tiyatro mevsiminde bu festivali daha güçlü şekilde yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurt, salgın nedeniyle sezonun artık yaz mevsimine kaydığını ifade ederek, yeniden seyirciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan ise salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sonrasında yeniden seyirciyle buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, festivale katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karahasan, Kurt'a festivalin anısına plaket hediye etti.

Festivalin açılışı kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bizim Yunus" oyunu tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.

21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 5, yurt dışından ise bir olmak üzere toplam 6 oyun sahnelenecek.

Festival, 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

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