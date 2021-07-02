Trabzon'da 21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde "Bizim Yunus" oyunu sahnelendi

Trabzon'da düzenlenen "21.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin ikinci gününde "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu sahne aldı.

Festival kapsamında oyun, Ortahisar ilçesinde bulunan Haluk Ongan Sahnesi'nin bahçesine kurulan açık hava sahnesinde gerçekleştirildi.

Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Bizim Yunus", festivalde sanatseverlerle buluştu.

Sönmez Atasoy'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yönettiği oyun, "Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" temasını işliyor.

Dekor tasarımı Hakan Dündar'a, kostüm tasarımı Funda Karasaç'a, ışık tasarımı Mustafa Bal'a ve müzikleri Nedim Yıldız’a ait oyunda Yunus Emre'yi Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Alpay Ulusoy canlandırıyor.



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