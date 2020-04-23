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Trabzon’da 23 Nisan kutlamalarında bandolu konser

TRABZON HABERLERİ  | 23.04.2020 17:55 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kutlama programları yapılamaması üzerine 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için bando konserleri düzenledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kutlama programları yapılamaması üzerine 23 Nisan coşkusunu yaşatmak için bando konserleri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün ilçelerde başlattığı konserlerine bugün şehir merkezinde devam etti.
Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun talimatlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında konser vermeye devam ediyor. Bando Takımı tarafından Beşirli, Bahçecik, Fatih ve Çukurçayır mahallelerinde birbiri ardına verilen konserler, vatandaşlar tarafından da coşkuyla karşılandı. Camlara ve balkonlara koşan her yaştan insan, çalınan şarkılarla doyasıya eğlendi. Ayrıca sergilenen animasyon gösterileri de özellikle çocukların büyük beğenisini kazandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu etkinlik kapsamında moral konserleri düzenlediklerini ifade ederek, "Korona virüs salgını nedeniyle ne yazık ki bu yıl 23 Nisan programları gerçekleştiremedik. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak evlerindeki vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza moral olsun diye dün ilçelerimizde başlattığımız bando konserlerimize bugün şehir merkezinde devam ettik. 23 Nisan coşkusunu bir nebze de olsa da yaşatmak adına verdiğimiz konserlerden halkımızın çok memnun kaldığını gözlemlememiz de bizi ayrıca mutlu etti. Çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan vatandaşımız camlarında ve balkonlarında bando konserlerimize eşlik etti, bizlere sevgilerini gönderdi. İnşallah bu zor günleri en kısa sürede aşarak egemenliğimizin ilanını ve çocuklarımızın bayramını daha coşkulu programlarla bir arada kutlamayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Öğle
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İkindi
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